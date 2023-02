I pancake conquistano gli italiani | in 2 anni mercato triplicato

(Di martedì 21 febbraio 2023) C'è sempre più spazio per inella prima colazione degli. Queste frittelle tipiche della tradizione americana e anglosassone, oggi sono un must per 13 milioni di persone, preferite da ...

Lanciati nel 2021 i pancake Mulino Bianco hanno conquistato le preferenze dicirca 2 milioni di famiglie italiane, grazie alla morbida consistenza e al gusto semplice, che ricorda quelli fatti in casa.