I migliori sex toys per donna che regaleranno tanto piacere a lei, ma non solo (Di martedì 21 febbraio 2023) Dagli umili inizi dei vibratori a vapore e degli arcaici dildo di gomma, i migliori sex toys per donna hanno fatto molta strada e regalato gioie e orgasmi a palate. D'altronde lo sappiamo, quella dei giocattoli erotici al femminile è sempre stata una categoria nettamente più ampia rispetto ai corrispettivi maschili, anche se uno sguardo ai migliori sex toys da uomo mostra che molto è cambiato negli ultimi anni. Rimane però il fatto che sapere esattamente a quali giocattoli affidarsi può essere un'impresa non semplice per chi è alle prime armi. Alcuni uomini, per esempio, affrontano con disagio il tema dei sex toys per donne, forse perché insicuri delle proprie abilità a letto o spaventati dall'idea di venire rimpiazzati da un vibratore. Ma mettiamo subito le cose in chiaro: un ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Dagli umili inizi dei vibratori a vapore e degli arcaici dildo di gomma, isexperhanno fatto molta strada e regalato gioie e orgasmi a palate. D'altronde lo sappiamo, quella dei giocattoli erotici al femminile è sempre stata una categoria nettamente più ampia rispetto ai corrispettivi maschili, anche se uno sguardo aisexda uomo mostra che molto è cambiato negli ultimi anni. Rimane però il fatto che sapere esattamente a quali giocattoli affidarsi può essere un'impresa non semplice per chi è alle prime armi. Alcuni uomini, per esempio, affrontano con disagio il tema dei sexper donne, forse perché insicuri delle proprie abilità a letto o spaventati dall'idea di venire rimpiazzati da un vibratore. Ma mettiamo subito le cose in chiaro: un ...

