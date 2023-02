(Di martedì 21 febbraio 2023) Ogni anno, il 21 febbraio,dedica un pensiero dolce su Instagram per lain occasione del suo compleanno. Nel 2023 la giovane ragazza festeggia 14 anni e la conduttrice tv non ha perso tempo per scrivere sul social i suoi personalissimi. Accanto a una foto in cui l’adolescente è intenta a truccarsi,ha scritto: Amore mio grande… Oggi compi 14 anni. Ormai sei una splendida ragazza… Non perdere mai la luce curiosa nei tuoi occhi e la generosità del tuo grande cuore.bambina mia… Per la mamma lo sarai sempre. Dolcissime frasi d’amore, nelle quali si leggono la soddisfazione e l’orgoglio di essere sua madre....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Buon compleanno Maelle: gli auguri di mamma Antonella Clerici sono dolcissimi #compleanno #Buon #Maelle: #auguri… - infoitcultura : I dolcissimi auguri di Antonella Clerici alla figlia Maelle Martens - Pamela12802355 : RT @vincenzobugli: @anto8301 Dolcissimi AUGURI ?????? -

La conduttrice ha scritto delle belle parole per la figlia su ...Lui non si è sperticato nei solitiper San Valentino. Che i due siano in crisi davvero Che stiano semplicemente aspettando che si sgonfi la tempesta O, magari, che stiano ...

Buon compleanno Maelle: gli auguri di mamma Antonella Clerici sono dolcissimi Today.it

Compleanno Immobile, arrivano anche gli auguri di Jessica - FOTO Lazio News 24

Signorini festeggia i 50 anni di Sonia Bruganelli al GFVip, ma è uno ... Fanpage.it

Michelle Hunziker compie gli anni: ecco i dolcissimi auguri di Aurora ... RDS 100% Grandi Successi

Roberto Baggio, la figlia Valentina e gli auguri social per il compleanno Corriere della Sera

Al GF Vip, Antonino Spinalbese fa un regalo ‘hot’ a Nicole Murgia per il suo compleanno: lei sconvolta per il gesto dell'hair stylist.A raggiungerla, il suo compagno Antonino che, prendendola per mano, la invita a ballare in un tenero e dolce lento. Nicole è visibilmente emozionata e ringrazia tutti i suoi compagni per la sorpresa ...