I conti della Meloni sul Superbonus: numeri a caso e propaganda (Di martedì 21 febbraio 2023) Qualcuno insegni a Giorgia Meloni a far di conto. Non servono cose difficili, basterebbe la consapevolezza che la frase che usa per demolire il Superbonus non ha nessun senso. Dire che "il Superbonus costa 2mila euro a italiano" significa non avere mai avuto occasione di buttare un occhio, ad esempio, al bilancio sociale e ambientale del Superbonus. Nessun disastro sul Superbonus. La misura è stata positiva: meno di 40 miliardi hanno generato un ritorno economico di 125 miliardi I numeri Nomisma presentati a luglio scorso erano chiari: i 38,7 miliardi investiti a quel tempo generavano un ritorno economico di 124,8 mld (pari al 7,5% del Pil). Il valore economico totale generato dal Superbonus 110% è pari a 124,8 miliardi di euro, suddivisi tra effetto diretto (56,1 ...

