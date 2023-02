I BBB debuttano in RevPro questo Weekend

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nel panorama dei Tag Team italiani, i BBB sono sicuramente fra i team migliori in attività al momento. Formato da Mirko Mori e Nico Inverardi, il duo negli anni ha conquistato i Titoli di Coppia in RISING SUN, SIW, ICW e MWF (quest’ultimi vinti lo scorso), senza contare le presenze e i titoli in singolo vinti dai due in numerose realtà del Wrestling italiano., oltre a due Match in singolo in programma a “TuttoxTutto” della SIW, i due debutteranno in una delle fed più iimportanti della scena UK. BBB Vs Greedy Souls inVenerdì Mori e Inverardi affronteranno, allo Show “Live in Cardiff” di Venerdì 24 Febbraio, gli attualiBritish Undisputed Tag Team Champions Greedy Souls (Brendan White & Danny Jones), che detengono le ...