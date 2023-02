'I Am. Sono io': lo spettacolo per ogni gender al Teatro di Documenti di Roma (Di martedì 21 febbraio 2023) di Alessia de Antoniis Al Teatro di Documenti ha debuttato I am, uno spettacolo dedicato a tutti coloro che vogliono capire cosa significhi essere transgender. Non è lo spettacolo che uno si aspetta, ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) di Alessia de Antoniis Aldiha debuttato I am, unodedicato a tutti coloro che vogliono capire cosa significhi essere trans. Non è loche uno si aspetta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - RadioR101 : #R101News: successo mondiale per #MarcoMengoni, #Lazza e #MrRain ? - GiusCandela : Successo clamoroso e meritato, livello alto, spettacolo buono. Colpi di scena. Complimenti alla Rai e Amadeus. Dett… - Vioxformula1 : Non sono potuta andare a Parigi con loro quindi mi ha fatto una videochiamata a sorpresa per farmi vedere questo sp… - Danielegiuglio : @FrankRN10 Lasciamo perdere guarda!! Da padre, mi sono vergognato per lui!! Uno spettacolo raccapricciante…. -