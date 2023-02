HVOlution | bio diesel di ENI arriva nelle stazioni nel 2023

(Di martedì 21 febbraio 2023)di servizio il biodi Eni ottenuto da scarti e colture non alimentari . E' il primodi Eni Sustainable Mobility prodotto con 100% di materie prime ...

HVOlution, arriva nelle stazioni di servizio il bio diesel di Eni ottenuto da scarti e colture non alimentari. E’ il primo diesel di Eni Sustainable Mobility prodotto con 100% di materie prime ...Si chiama HVOlution, il primo diesel di Eni Sustainable Mobility prodotto con 100% di materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 “REDII”), è già in vendita in 50 stazioni di se ...