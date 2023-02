Holifya completa un round di investimento da 500 mila euro (Di martedì 21 febbraio 2023) guidato da Growth Engine, Exor Ventures e B4iFund, Bocconi 4 Innovation L’iniezione di liquidità consentirà alla digital health startup, che fornisce piani di nutrizione e prevenzione personalizzati sulla base del test del DNA, di accelerare il processo di crescita, attraverso investimenti in tecnologia e espansione del team, e posizionarsi come punto di riferimento per la nutrigenetica e la medicina preventiva Holifya startup digital health, che permette grazie ad un test del DNA da effettuare a casa, in farmacia o in studio dal proprio medico, di scoprire le proprie predisposizioni genetiche e adottare un’alimentazione e percorsi di prevenzione personalizzati, annuncia il completamento di un round di investimento pre-seed da 500 mila euro. Tra i lead investor del ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 21 febbraio 2023) guidato da Growth Engine, Exor Ventures e B4iFund, Bocconi 4 Innovation L’iniezione di liquidità consentirà alla digital health startup, che fornisce piani di nutrizione e prevenzione personalizzati sulla base del test del DNA, di accelerare il processo di crescita, attraverso investimenti in tecnologia e espansione del team, e posizionarsi come punto di riferimento per la nutrigenetica e la medicina preventivastartup digital health, che permette grazie ad un test del DNA da effettuare a casa, in farmacia o in studio dal proprio medico, di scoprire le proprie predisposizioni genetiche e adottare un’alimentazione e percorsi di prevenzione personalizzati, annuncia ilmento di undipre-seed da 500. Tra i lead investor del ...

