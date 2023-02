Ho un’idea per portare gente a votare alle primarie dem: il FantaPd (Di martedì 21 febbraio 2023) alle primarie del Partito democratico è sicuro di partecipare solo il 15% di chi vota Pd. Non sappiamo se questo dato verrà confermato il 26 febbraio, ma forse è il caso di studiare qualcosa di nuovo per poter far partecipare tutti gli elettori. Oggi l’unica cosa che può mobilitare il popolo credo che sia qualcosa che inizi con “Fanta”. Hanno avuto successo il Fantacalcio, il Fantasanremo e anche il Fantacitorio di Propaganda Live, perché non provare con il FantaPd? Non è difficile organizzarlo. Ci sono quattro squadre, la Schlein, la Bonaccini, la Cuperlo e la De Micheli. Si crea un regolamento che assegna dei punteggi come si fa negli altri fantacampionati. Tutto si gioca sui bonus e sui malus. Una bozza è già in preparazione, sono in grado di anticipare qualcosa. Chi dice: bisogna ritrovare un’identità (bonus + 5) Chi dice: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023)del Partito democratico è sicuro di partecipare solo il 15% di chi vota Pd. Non sappiamo se questo dato verrà confermato il 26 febbraio, ma forse è il caso di studiare qualcosa di nuovo per poter far partecipare tutti gli elettori. Oggi l’unica cosa che può mobilitare il popolo credo che sia qualcosa che inizi con “Fanta”. Hanno avuto successo il Fantacalcio, il Fantasanremo e anche il Fantacitorio di Propaganda Live, perché non provare con il? Non è difficile organizzarlo. Ci sono quattro squadre, la Schlein, la Bonaccini, la Cuperlo e la De Micheli. Si crea un regolamento che assegna dei punteggi come si fa negli altri fantacampionati. Tutto si gioca sui bonus e sui malus. Una bozza è già in preparazione, sono in grado di anticipare qualcosa. Chi dice: bisogna ritrovare un’identità (bonus + 5) Chi dice: ...

