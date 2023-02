“Ho scoperto una cosa”. Chiara Ferragni, la bomba inaspettata di Selvaggia Lucarelli (Di martedì 21 febbraio 2023) Non si esaurisce la polemica tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni: stavolta l’attacco è durissimo. Non che i precedenti siano stati teneri. Ancora echeggiano le sue parole sul monologo pronunciato a Sanremo dall’influencer. “Quando mi hanno detto, molto prima che lo diChiarasse, che il monologo Chiara Ferragni se lo sarebbe scritta da sola (cioè col suo manager, che poi è la stessa cosa) ho avuto la conferma di quello che ho sempre pensato di lei: ha un orizzonte emotivo, professionale e culturale che non va oltre le sue ciabatte Gucci”. “Non conoscendo nulla del mondo, non avendo interessi o curiosità che non siano se stessa e l’immagine di se stessa che arriva agli altri, non è abbastanza modesta e consapevole da comprendere i suoi limiti e i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Non si esaurisce la polemica tra: stavolta l’attacco è durissimo. Non che i precedenti siano stati teneri. Ancora echeggiano le sue parole sul monologo pronunciato a Sanremo dall’influencer. “Quando mi hanno detto, molto prima che lo disse, che il monologose lo sarebbe scritta da sola (cioè col suo manager, che poi è la stessa) ho avuto la conferma di quello che ho sempre pensato di lei: ha un orizzonte emotivo, professionale e culturale che non va oltre le sue ciabatte Gucci”. “Non conoscendo nulla del mondo, non avendo interessi o curiosità che non siano se stessa e l’immagine di se stessa che arriva agli altri, non è abbastanza modesta e consapevole da comprendere i suoi limiti e i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Gli scienziati hanno anche scoperto che Freddie, sebbene sia sempre stato considerato un tenore, era in realtà un b… - LoPsihologo : Ho comprato una felpa bellissima da 39.99 a 19.99, un vero affare! Ma poi mi sono accorto che... Come quando gonfi… - ultimora_pol : Sanremo, Matteo #Salvini: 'Ho scoperto chi ha vinto stamattina, auguri al vincitore. Non commento altro, sicurament… - bitofame : RT @Patroclvs_: una volta così ho scoperto che mio nonno ha avuto un edema polmonare e mio zio è stato chiuso in un convento di domenicani… - eluccellini : RT @byoblu: Una grande inchiesta giornalistica ha scoperto una squadra israeliana che tramite hacking e campagne di disinformazione è riusc… -