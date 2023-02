Harry Styles beve da una scarpa durante il concerto | “Una delle tradizioni più disgustose Mi vergogno di me stesso”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Cosa non si fa per amore dei fan. Nelle scorse oresi è esibito all’HBF Park di Perth, in Australia, per il suo “Love On Tour”. Su invito della folla adorante l’artista si è sottoposto al rituale dell'”humble shoey“. Di che cosa si tratta? Di bere da una. A un certo punto del live l’ex One Direction ha dato ascolto alle grida del pubblico (“Tocca a te! Tocca a te!”) e facendosi coraggio si è tolo lada tennis riempiendola probabilmente di acqua. Sotto lo sguardo divertito della band,ha quindi bevuto dalla propriaosservando: “Questa è unapiùche abbia mai visto“. E ancora: “Mi sento una persona diversa. Midi me. È ...

... ma non è impossibile che possa esserci in qualche modo anche il coinvolgimento di. Ne sapremo di più solo nelle prossime settimane.... da fonti dell'organizzazione, che Lionel Richie e le Spice Girls saranno i primi artisti a salire sul palco, mentre dei rumors dalla Gran Bretagna anticipano anche di un'apparizione di

Harry Styles, 29 anni compiuti questo mese, ex membro dei One Direction, ha dato il via alla tappa australiana e neozelandese del suo Love On Tour lunedì scorso a Perth, cimentandosi in una tradizione ...