Haiki+ e Osai Green Tech insieme per lo sviluppo impianti innovativi

(Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Innovatec eAutomation System, ambedue quotate sul mercato Euronext Growth Milan, rendono noto che le rispettive controllate, Haiki eSocieta? Benefit avviano oggi un importante progetto di collaborazione per esplorare opportunita? didistica per il settore dell'economia circolare, con specifico focus al recupero di materia da determinate categorie di rifiuti che saranno definite congiuntamente durante il percorso della partnership., e? la sub-holding del Gruppo Innovatec attiva nel business dell'Ambiente e dell'Economia Circolare con una pluralita? didi trattamento, recupero e riciclo delle materie: la missione di Haiki e? di sviluppare una rete di ...

Innovatec eAutomation System, ambedue quotate sul mercato Euronext Growth Milan, rendono noto che le rispettive controllate,+ eGreen Tech Societa` Benefit avviano oggi un importante progetto di collaborazione per esplorare opportunita` di sviluppo di impiantistica per il settore dell'economia circolare, con ...Dedicati al recupero di materia e riciclo Innovatec eAutomation System, ambedue quotate sul mercato Euronext Growth Milan, rendono noto che le rispettive controllate,Green Tech Societa Benefit avviano oggi un importante progetto di collaborazione per esplorare opportunita di sviluppo di impiantistica per il settore dell'economia circolare , con ...

