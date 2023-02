Ha una grave emorragia interna mentre dorme: Apple Watch se ne accorge e lancia l’allarme (Di martedì 21 febbraio 2023) L’utente americano DigitalMofo ha raccontato sulla piattaforma Reddit la sua esperienza: dopo un pisolino pomeridiano si è accorto delle numerose notifiche relative al battito cardiaco segnalate dal suo Apple Watch. Preoccupato si è subito recato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una grave emorragia gastrointestinale di cui però non si sarebbe mai reso conto senza l’aiuto del dispositivo. L’uomo, appesantito dal pranzo, ha schiacciato un pisolino. Ma qualcosa non è andato nel solito modo. E il risveglio è stato da incubo. Ancora in stato confusionale si è reso conto che il suo smartWatch lo aveva sommerso di segnalazioni. Aveva registrato una serie di preoccupanti accelerazioni del battito cardiaco durante il sonno. Un allarme da non sottovalutare. La corsa all’ospedale è stata la sua ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) L’utente americano DigitalMofo ha raccontato sulla piattaforma Reddit la sua esperienza: dopo un pisolino pomeridiano si è accorto delle numerose notifiche relative al battito cardiaco segnalate dal suo. Preoccupato si è subito recato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata unagastrointestinale di cui però non si sarebbe mai reso conto senza l’aiuto del dispositivo. L’uomo, appesantito dal pranzo, ha schiacciato un pisolino. Ma qualcosa non è andato nel solito modo. E il risveglio è stato da incubo. Ancora in stato confusionale si è reso conto che il suo smartlo aveva sommerso di segnalazioni. Aveva registrato una serie di preoccupanti accelerazioni del battito cardiaco durante il sonno. Un allarme da non sottovalutare. La corsa all’ospedale è stata la sua ...

