Guns N' Roses, ritorno live a Roma al Circo Massimo (Di martedì 21 febbraio 2023) ... a cui seguì un'apparizione a sorpresa il giorno seguente durante il concerto dei Foo Fighters, con un'inedita performance sulle note di 'It's so easy'. I Guns N' Roses sono ancora oggi una delle ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) ... a cui seguì un'apparizione a sorpresa il giorno seguente durante il concerto dei Foo Fighters, con un'inedita performance sulle note di 'It's so easy'. IN'sono ancora oggi una delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_Conte78 : RT @Metalitalia: I Guns N' Roses tornano in Italia per una data al Circo Massimo di Roma! #gunsnroses #gnr - haaveilmeinen : Non i guns n' roses che droppano il tour europeo no valentina li hai già visti lo scorso anno stai buona - Giusepp84623364 : RT @VirginRadioIT: Guns N' Roses, ufficiale in concerto al Circo Massimo di #Roma l'8 luglio. Tutte le info e biglietti ?? La band di Axl Ro… - iconanews : Guns N' Roses, unica data italiana l'8 luglio a Roma - LUVS1CKG1RLS : i guns n'roses in italia muoio anche se non potrò mai andare a roma -