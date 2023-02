Guns N’ Roses dal vivo in Italia, concerto a Roma l’8 luglio (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – I Guns N’ Roses hanno annunciato oggi l’unica data Italiana del loro tour mondiale l’8 luglio 2023 al Circo Massimo di Roma. La band torna nel nostro paese dopo l’ultima indimenticabile show allo Stadio San Siro di Milano l’estate scorsa e l’esaltante appuntamento a Firenze Rocks nell’estate del 2018. I membri del fan club potranno accedere alla Nightrain Presale della band a partire dalle 10 di domani, mercoledì 22 febbraio. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 23 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti si aprirà a partire da venerdì 24 febbraio alle 10 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. I Guns N’ ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – IN’hanno annunciato oggi l’unica datana del loro tour mondiale l’82023 al Circo Massimo di. La band torna nel nostro paese dopo l’ultima indimenticabile show allo Stadio San Siro di Milano l’estate scorsa e l’esaltante appuntamento a Firenze Rocks nell’estate del 2018. I membri del fan club potranno accedere alla Nightrain Presale della band a partire dalle 10 di domani, mercoledì 22 febbraio. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 23 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti si aprirà a partire da venerdì 24 febbraio alle 10 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. IN’ ...

