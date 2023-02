Gullit: «Stagione difficile per il Milan, ma in Champions…» (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Ruud Gullit, ex calciatore olandese del Milan, sulla Stagione della squadra rossonera. I dettagli Ruud Gullit ha parlato della Stagione del Milan a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Stagione difficile per il Milan. Stanno combattendo e soffrendo. In questa prima parte di Stagione è stato più difficile di quanto si aspettassero. Nel calcio però non si sa mai: in Champions hanno vinto l’andata contro il Tottenham, vediamo come andrà a finire. La Champions è una competizione dura per le italiane. In Serie A si gioca un bel calcio, ma manca la “scintilla” che possono dare i giocatori con qualità particolari». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Ruud, ex calciatore olandese del, sulladella squadra rossonera. I dettagli Ruudha parlato delladela La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «per il. Stanno combattendo e soffrendo. In questa prima parte diè stato piùdi quanto si aspettassero. Nel calcio però non si sa mai: in Champions hanno vinto l’andata contro il Tottenham, vediamo come andrà a finire. La Champions è una competizione dura per le italiane. In Serie A si gioca un bel calcio, ma manca la “scintilla” che possono dare i giocatori con qualità particolari». L'articolo proviene da Calcio News 24.

