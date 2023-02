Gullit: “Napoli squadra totale, favorita per vincere la Champions League” (Di martedì 21 febbraio 2023) Ruud Gullit parla del Napoli e dà la formazione di Luciano Spalletti come la favorita per la vittoria della Champions League. La squadra di Luciano Spalletti sta volando in Serie A ma ha la ghiotta occasione di superare il turno di Champions League ed accedere ai Quarti di finale. Ovviamente c’è da battere l’Eintracht Francoforte, squadra insidiosa ma che sulla carta è alla portata del Napoli. Gullit: “Napoli gioca il calcio che tutti vogliono vedere“ In più occasioni si è parlato di un Napoli spettacolare e c’è chi vede gli azzurri tra favoriti anche in Champions League. Qualche giorno fa Ottavio Bianchi ha parlato di super ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 febbraio 2023) Ruudparla dele dà la formazione di Luciano Spalletti come laper la vittoria della. Ladi Luciano Spalletti sta volando in Serie A ma ha la ghiotta occasione di superare il turno died accedere ai Quarti di finale. Ovviamente c’è da battere l’Eintracht Francoforte,insidiosa ma che sulla carta è alla portata del: “gioca il calcio che tutti vogliono vedere“ In più occasioni si è parlato di unspettacolare e c’è chi vede gli azzurri tra favoriti anche in. Qualche giorno fa Ottavio Bianchi ha parlato di super ...

