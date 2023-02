Gullit: "Napoli favorito per la vittoria in Champions League'' (Di martedì 21 febbraio 2023) Ruud Gullit, ex centrocampista delMilan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Milan? Stanno combattendo e soffrendo. Finora non tutto è stato facile come lo scorso anno. Magari perché nel 2021-22 ogni cosa è andata nel verso giusto, mentre adesso…In questa prima parte di stagione le cose sono state più difficili di quello che un po’ tutti si aspettavano, ma nel calcio non sai mai: in Champions hanno vinto l’andata degli ottavi contro il Tottenham. Vediamo come finisce. De Ketelaere è giovane ed è un bel talento. Il calcio italiano non è semplice e bisogna capirne le difficoltà, adattarsi alla tattica. Aveva iniziato bene, ma poi si è un po’ perso. Sono convinto che, se gli daranno tempo e fiducia, farà bene. Napoli? In una trasmissione televisiva, ho detto che gli azzurri sono i ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 febbraio 2023) Ruud, ex centrocampista delMilan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Milan? Stanno combattendo e soffrendo. Finora non tutto è stato facile come lo scorso anno. Magari perché nel 2021-22 ogni cosa è andata nel verso giusto, mentre adesso…In questa prima parte di stagione le cose sono state più difficili di quello che un po’ tutti si aspettavano, ma nel calcio non sai mai: inhanno vinto l’andata degli ottavi contro il Tottenham. Vediamo come finisce. De Ketelaere è giovane ed è un bel talento. Il calcio italiano non è semplice e bisogna capirne le difficoltà, adattarsi alla tattica. Aveva iniziato bene, ma poi si è un po’ perso. Sono convinto che, se gli daranno tempo e fiducia, farà bene.? In una trasmissione televisiva, ho detto che gli azzurri sono i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Gullit: 'Bayern e Real? No, in Champions il #Napoli è favorito. E su CDK...' - PressReview99 : Gullit: 'Bayern e Real? No, in Champions il Napoli è favorito. E su CDK...' - La Gazzetta dello Sport - CalcioNapoli24 : - siamoilnapoli : ???? #Gullit lancia il #Napoli ??? 'È la mia favorita' ?? Poi il paragone con il Napoli di #Maradona #SSCNapoli… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gullit: “Napoli favorito per vincere la Champions, esprime un calcio to… -