Gullit: “Il Napoli è la favorita per la Champions League” (Di martedì 21 febbraio 2023) Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport affermando che il Napoli sarebbe la squadra favorita per vincere la Champions League. L’ex calciatore Ruud … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 febbraio 2023) Ruudha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport affermando che ilsarebbe la squadraper vincere la. L’ex calciatore Ruud … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Gullit: 'Bayern e Real? No, in Champions il #Napoli è favorito. E su CDK...' - ilnapolionline : Ruud Gullit: 'Napoli, squadra totale, è la favorita per la CL!' - - CalcioNapoli24 : - siamoilnapoli : ???? #Gullit lancia il #Napoli ??? 'È la mia favorita' ?? Poi il paragone con il Napoli di #Maradona #SSCNapoli… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gullit: “Napoli favorito per vincere la Champions, esprime un calcio to… -