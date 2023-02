Guida senza patente e fugge al posto di blocco: denunciato 40enne (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 40enne ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, nonché Guida con patente revocata. È accaduto sabato mattina a Summonte. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un uomo del posto, al quale era già stata revocata la patente, alla Guida di un’Audi. Intimatogli l’ “Alt”, questi, per tutta risposta, si è dato a una spericolata fuga, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena dell’auto dei Carabinieri. Bloccato ad ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hannoin stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino unritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, nonchéconrevocata. È accaduto sabato mattina a Summonte. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un uomo del, al quale era già stata revocata la, alladi un’Audi. Intimatogli l’ “Alt”, questi, per tutta risposta, si è dato a una spericolata fuga, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena dell’auto dei Carabinieri. Bloccato ad ...

