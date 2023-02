Guerra e pace (Di martedì 21 febbraio 2023) La visita di Biden a Zelensky in un Paese sconvolto dalla Guerra è l'immagine plastica di un Occidente che non lascerà l'Ucraina alla mercé di Putin a tre giorni dalla scadenza del primo anno del conflitto Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) La visita di Biden a Zelensky in un Paese sconvolto dallaè l'immagine plastica di un Occidente che non lascerà l'Ucraina alla mercé di Putin a tre giorni dalla scadenza del primo anno del conflitto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : Ad un anno dall'inizio della guerra in #Ucraina, Manifestazioni e Fiaccolate per la pace a Roma e in altre città d'… - santegidionews : La #pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno! Un anno di guerra in Ucraina è troppo. #Roma, Fiaccolata dai Fori Im… - _Nico_Piro_ : Un libro indispensabile quello di @il_pucciarelli nell’epoca dell’inganno globale secondo cui la guerra è pace e la… - Sissi32861168 : RT @dottorbarbieri: ????Discorso di Putin all'Assemblea Federale (il Parlamento). “L’Occidente ha iniziato la guerra, la Russia farà di tutt… - Swiety000 : RT @OrtigiaP: Ho votato convintamente cdx.. ho votato @LegaSalvini e ho visto con simpatia la crescita politica di @GiorgiaMeloni , indubbi… -