Guè annuncia le prime date del tour estivo | le info e i biglietti

(Di martedì 21 febbraio 2023) Guèledeldove porterà live il nuovo disco platino Madreperla, lee iMentre continuano ad aggiungersi nuove certificazioni al suo ultimo lavoro discografico uscito il 13 gennaio scorso per Island – è di ieri la certificazione di Madreperla a Disco di platino, così come platino è anche il brano Cookies N’ Cream feat. Anna & Sfera Ebbasta – sino oggi nuovedi Guè che vanno a completare la serie dei suoi appuntamenti estivi live. Oltre alla data evento già in prevendita nella sua città che si terrà il prossimo 10 luglio a Milano, Ippodromo Snai San Siro, il Guè Live 2023 toccherà da luglio ad agosto i principali festival e le arene estive in tutta Italia. Guè Live 2023 – ...