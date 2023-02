“Guardate, è lei. È tornata”. Colpo di scena al GF Vip, la vippona rientra nella casa (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci è mancato poco. Sono lontani i tempi in cui l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, era uno dei vipponi di punta. nella 35esima puntata del GF Vip 7 per un pelo non ha rischiato di essere eliminato. La peggio infine l’ha avuta Sarah Altobello. Vari colpi di scena hanno sbalordito il pubblico, dopo il verdetto. Prima di tutto le percentuali. Dopo l’esito delle nomination. Anche il prossimo sarà uno scontro tra titani. La prossima puntata sarà senza dubbio scoppiettante e riserverà tante sorprese quante quelle viste ieri. Erano al televoto Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon, Nicole Murgia, Andrea Maestrelli e l’eliminata Sarah Altobello. La pugliese ha lasciato tristissima la dimora capitolina, in cui aveva regalato freschezza e comicità. A dividerla dall’hair stylist, solo un misero numero, lei il 9,4% di voti e lui il ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci è mancato poco. Sono lontani i tempi in cui l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, era uno dei vipponi di punta.35esima puntata del GF Vip 7 per un pelo non ha rischiato di essere eliminato. La peggio infine l’ha avuta Sarah Altobello. Vari colpi dihanno sbalordito il pubblico, dopo il verdetto. Prima di tutto le percentuali. Dopo l’esito delle nomination. Anche il prossimo sarà uno scontro tra titani. La prossima puntata sarà senza dubbio scoppiettante e riserverà tante sorprese quante quelle viste ieri. Erano al televoto Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon, Nicole Murgia, Andrea Maestrelli e l’eliminata Sarah Altobello. La pugliese ha lasciato tristissima la dimora capitolina, in cui aveva regalato freschezza e comicità. A dividerla dall’hair stylist, solo un misero numero, lei il 9,4% di voti e lui il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisa_it : @serena67671872 Ma che schifezze ha detto? Ieri si sono detti praticamente le stesse cose. Anzi, se guardate forse… - NelsySmeet : @sunstateofmind_ Venduta !…. La Barese dai “ sottotitoli “ che voleva farsi la storia con Romita ma ha preso il 2 d… - Antonel45sck : RT @Lalla84455247: Metto questi video a confronto per darvi l'ennesima prova della falsità di micol.LEI NON C'ERA,COME FA A DIRE CHE IL #D… - Antonel45sck : RT @ektorcode: Non so voi ma gli occhi??di lei così radiosi e felici era tantissimo che non li vedevo e dobbiamo ringraziare tantissimo MATT… - mvvdyy : guardate quanto è diffidentee, lei non si difende nemmeno #oriele -