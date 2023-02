Gravina | valutiamo un progetto per scuole con Spalletti

(Di martedì 21 febbraio 2023) "Al d là delle capacità tecniche e dei risultati, Lucianomerita questo importante premio". Così il presidente della Figc, Gabriele, commentando la scelta del tecnico del Napoli come ...

"Al d là delle capacità tecniche e dei risultati, Luciano Spalletti merita questo importante premio". Così il presidente della Figc, Gabriele, commentando la scelta del tecnico del Napoli come vincitore del Premio Bearzot 2023, organizzato dall'Us Acli in collaborazione con la Federcalcio. "Ho parlato recentemente con Luciano, mi ha ...... Abodi, e al presidente della FIGC,. I temi presi in esame sono numerosi, ma i concetti ..., inoltre, il VAR a chiamata e la possibilità di rendere pubblici i dialoghi tra i direttori ...

Il 24esimo turno di campionato propone per il Gravina la difficilissima sfida in trasferta a Barletta. Ad arbitrare questo delicato testa-coda, che avrà inizio alle15:30, sarà ...