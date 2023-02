Gravina: 'Spalletti è come Sacchi e Mancini' (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, fresco vincitore del Premio ‘Enzo Bearzot’.... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente della Figc Gabrieleha parlato di Luciano, allenatore del Napoli, fresco vincitore del Premio ‘Enzo Bearzot’....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Gravina: 'Spalletti è come Sacchi e Mancini': Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato di Luciano Spall… - 100x100Napoli : Gravina: “Spalletti mi ha parlato di un progetto per i rgazzi” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gravina: “Luciano Spalletti vuole lasciare qualcosa di personale alla c… - FcInterNewsit : Spalletti vince la 12ª edizione del Premio Bearzot, Gravina: 'Lo merita' - RobertaFazio7 : RT @FIGC: Spalletti vince la 12ª edizione del Premio Bearzot. Gravina: “Lo merita per capacità tecniche e qualità umane” -