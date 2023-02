Grave Lutto in Famiglia: Gianluca Vacchi Affranto Dal Dolore! (Di martedì 21 febbraio 2023) Gianluca Vacchi ha annunciato con enorme tristezza il Lutto che lo ha colpito e che lo ha devastato dal dolore. Ecco cosa è successo… #GianlucaVacchi Gianluca Vacchi ha annunciato con grande tristezza la morte della sua adorata mamma Mariella, 83 anni. La signora Fantoni Vacchi è stata ricoverata in ospedale e, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, è scomparsa qualche giorno fa. Gianluca, dopo aver appreso della gravità della situazione, ha preso il primo volo da Miami per tornare dalla madre e salutarla un’ultima volta. I funerali si sono celebrati lo scorso 14 febbraio a Castenaso, in provincia di Bologna, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, in forma privata. Per ricordare l’amata madre, l’influencer ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 21 febbraio 2023)ha annunciato con enorme tristezza ilche lo ha colpito e che lo ha devastato dal dolore. Ecco cosa è successo… #ha annunciato con grande tristezza la morte della sua adorata mamma Mariella, 83 anni. La signora Fantoniè stata ricoverata in ospedale e, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, è scomparsa qualche giorno fa., dopo aver appreso della gravità della situazione, ha preso il primo volo da Miami per tornare dalla madre e salutarla un’ultima volta. I funerali si sono celebrati lo scorso 14 febbraio a Castenaso, in provincia di Bologna, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, in forma privata. Per ricordare l’amata madre, l’influencer ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sammieajo : Eppure uno di quei tweet sulla laurea dove si trova caso umano che ha avuto, che ne so, un lutto grave in famiglia… - Anna06003151 : RT @MariellaLoi: Grave lutto per Alessandro Meluzzi: morta la moglie Maria - MariellaLoi : Grave lutto per Alessandro Meluzzi: morta la moglie Maria - s1gnofth3t1me : RT @jjustaggirl: altro che il teaser di aotv qua la situazione è grave sono in lutto lasciatemi stare - jjustaggirl : altro che il teaser di aotv qua la situazione è grave sono in lutto lasciatemi stare -