Grave incidente in Milano-Meda a Paderno: grave un uomo di 78 anni (Di martedì 21 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Gravissimo incidente in mattinata in Milano-Meda, all’altezza dell’innesto con la Tangenziale Nord e l’uscita di Paderno Dugnano: un tamponamento che ha coinvolto più vetture e nel quale ha avuto la peggio un uomo di 78 anni, soccorso in arresto circolatorio. Tamponamento in Milano-Meda a Paderno La dinamica dell’accaduto deve essere ancora ricostruita nei dettagli, ma ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 21 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Gravissimoin mattinata in, all’altezza dell’innesto con la Tangenziale Nord e l’uscita diDugnano: un tamponamento che ha coinvolto più vetture e nel quale ha avuto la peggio undi 78, soccorso in arresto circolatorio. Tamponamento inLa dinamica dell’accaduto deve essere ancora ricostruita nei dettagli, ma ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneLaNews : #Roma Incidente via Trionfale: si scontrano auto e scooter elettrico, grave un uomo - cascinanotizie : ?? Manovra azzardata del pirata, cellulare della Penitenziaria nel fosso ?? Grave incidente a San Giuliano Terme, via… - wltv6 : Due giovani di Siracusa sono stati coinvolti in un grave incidente stradale in provincia di Treviso mentre viaggiav… - wltv6 : Due giovani di Siracusa sono stati coinvolti in un grave incidente stradale in provincia di Treviso mentre viaggiav… - infoitinterno : Grave incidente in Sicilia, camion si incastra sotto un ponte -