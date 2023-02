"Grande Fratello Vip", provvedimento per i comportamenti sopra le righe: budget dimezzato (Di martedì 21 febbraio 2023) Un duro provvedimento è stato comunicato ai concorrenti della Casa del 'Grande Fratello Vip' . A causa di alcuni dei comportamenti ritenuti dalla produzione del programma sopra le righe, i concorrenti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 febbraio 2023) Un duroè stato comunicato ai concorrenti della Casa del 'Vip' . A causa di alcuni deiritenuti dalla produzione del programmale, i concorrenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso legge un comunicato importante ai Vip: si tratta di un provvedimento molto serio preso da Grande Fratello.… - CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - trash_italiano : Però dobbiamo ammettere che Sanremo 2020 resterà sempre nei nostri cuori. È qualcosa di non replicabile. Tipo il Grande Fratello Vip 2. - tiziana91172237 : @patrizi29531382 @GrandeFratello Ma anche chi sostiene Oriana nn sono obiettivi io ho visto video dove Oriana parla… - GIOVANABALLIVI1 : RT @Serena01406531: bebé ti amo ma come te lo devo dire? la più vera la più coerente la più forte SEI TUUUU IN GRANDE FRATELLO SEI TUUUUUU… -