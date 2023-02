Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 20 febbraio 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello Vip tra Antonino, Andrea, Nicole, Sarah, Daniele e Nikita? Questa è la domanda che si pongono i telespettatori, i più curiosi e quelli che, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a seguire la trasmissione fino alla fine. Prima di scoprire il nome dell’eliminato, vi ricordiamo che il reality sta continuando ad appassionare tutti. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, confronti accesi, scontri, discussioni e tante polemiche. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, lunedì 20 febbraio? Chi dei vipponi ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata di sempre? Chi è stato eliminato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi èalVip tra Antonino, Andrea, Nicole, Sarah, Daniele e Nikita? Questa è la domanda che si pongono i telespettatori, i più curiosi e quelli che, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a seguire la trasmissione fino alla fine. Prima di scoprire il nome dell’, vi ricordiamo che il reality sta continuando ad appassionare tutti. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, confronti accesi, scontri, discussioni e tante polemiche. Ma cosa è successo nelladi20? Chi dei vipponi ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata di sempre? Chi è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso legge un comunicato importante ai Vip: si tratta di un provvedimento molto serio preso da Grande Fratello.… - CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - trash_italiano : Però dobbiamo ammettere che Sanremo 2020 resterà sempre nei nostri cuori. È qualcosa di non replicabile. Tipo il Grande Fratello Vip 2. - BarbaraDicola : @GrandeFratello Per fortuna Tonon cerca di farlo ragionare a Luca ed è vero che il loro grande fratello era molto meglio. - ApoyoaOriana2 : RT @ESTANCA2: Questa puntata non si doveva chiamare “grande fratello” ma “andiamo contro tutti gli spartani” Sarebbe stato più giusto???? #gf… -