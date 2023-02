Graduatorie GPS: il servizio svolto alla primaria con laurea per la secondaria non dà punteggio, neanche aspecifico (Di martedì 21 febbraio 2023) Graduatorie GPS: ritorniamo sul discorso punteggio, per puntualizzare un aspetto delle tabelle di valutazione a volte poco chiaro. In questi ultimi anni purtroppo si è intensificata la nomina alla primaria di docenti con titolo per accedere alla scuola secondaria. Questo per l'impossibilità di reperire aspiranti in possesso del titolo, nonostante l'inserimento già dal 2014 dei diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/02 e dal 2020 dei laureandi in Scienze della formazione primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023)GPS: ritorniamo sul discorso, per puntualizzare un aspetto delle tabelle di valutazione a volte poco chiaro. In questi ultimi anni purtroppo si è intensificata la nominadi docenti con titolo per accederescuola. Questo per l'impossibilità di reperire aspiranti in possesso del titolo, nonostante l'inserimento già dal 2014 dei diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/02 e dal 2020 deindi in Scienze della formazione. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatorie GPS: il servizio svolto alla primaria con laurea per la secondaria non dà punteggio, neanche aspecifico - uil_rua : RT @orizzontescuola: Graduatorie GPS, non scegliere alcune sedi non significa essere rinunciatari alle successive convocazioni. Sentenza ht… - Mitch_Cavaliere : RT @BastiatContrari: Questa è una delle tante pubblicità che mi appaiono sui social. Le #GPS sono le graduatorie provinciali per le supplen… - Marcopierini10 : RT @BastiatContrari: Questa è una delle tante pubblicità che mi appaiono sui social. Le #GPS sono le graduatorie provinciali per le supplen… - BastiatContrari : Questa è una delle tante pubblicità che mi appaiono sui social. Le #GPS sono le graduatorie provinciali per le supp… -