Gosens: «Porto? Difficile soprattutto in casa loro. Inter, stagione positiva»

Gosens si proietta alla sfida di domani contro il Porto, non sottovalutando l'avversario. Il laterale tedesco si è espresso anche sulla stagione complessiva dell'Inter

SFIDA COMPLICATA – Su 'A Bola', Robin Gosens ha parlato brevemente del match contro il Porto: «È un club difficile da affrontare, soprattutto nel loro stadio. Non sarà un compito facile, ma siamo in buona forma. Continuiamo nelle tre competizioni, Serie A, Coppa Italia e Champions League. Noi male? Non direi che stiamo facendo una brutta stagione, ma molto positiva, a parte il fatto che siamo molto lontani dalla vetta del campionato».

