Golf | quartetto azzurro all’Hero Indian Open 2023 A New Delhi si rivedono Paratore e Laporta

Leggi su oasport

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il torneo in quanto tale esiste dal 1964, ma è dal 2015 che, oltre al tour asiatico, l’Heroha anche una connotazione europea, vista la presenza nel circuito continentale (che oggi è il DP World Tour). Dopo tre edizioni consecutive saltate, ritorna in scena ildi grande rilevanza internazionale sul territorioo, e lo fa al DLF& Country Club di New, o meglio a Gurgaon, che si trova a 30 chilometri dalla capitale (e ha poco più di un milione di abitanti). Stavolta sono quattro gli italiani che prendono il via: oltre a Guido Migliozzi, che ha bisogno di una buona dose di riscatto (e di punti per la Ryder Cup) e ad Edoardo Molinari, che da vicecapitano sta anche offrendo buonissima costanza, ci sono anche Renatoe Francesco ...