Golda | la recensione | ritratto di una leader discussa e risoluta

La nostra recensione di Golda, il film presentato nella sezione Berlinale Special alla 73^ edizione del Festival del cinema di Berlino, che vede una irriconoscibile Helen Mirren nei panni della leader del novecento Golda Meir. Una Helen Mirren quasi irriconoscibile nei panni di una delle figure più significative del '900. Parliamo di Golda Meir primo ministro israeliano che dovette affrontare come maggiore carica dello stato avvenimenti tragici come il massacro di Monaco e la guerra dello Yom Kippur. È propio questo ultimo avvenimento al centro di Golda, il film di Guy Nattiv, presentato nella sezione Berlinale Special del Festival del cinema di Berlino, pellicola che si concentra sulla forte leadership di un personaggio storico che nel bene e nel male è stato ...

In questa recensione vi parleremo di come il regista israeliano, avvalendosi della sceneggiatura di Nicholas Martin, cerca di portare su schermo anche questi aspetti, in un film fumoso e che chiaramente prende le parti della Meir, racconta il primo ministro israeliano come una donna forzata a interpretare un ruolo che avrebbe volentieri lasciato ad altri. Determinata e dura, ...

La nostra recensione di Golda, il film presentato nella sezione Berlinale Special alla 73^ edizione del Festival del cinema di Berlino, che vede una irriconoscibile Helen Mirren nei panni della leader ...Un biopic che segue una traccia piuttosto convenzionale, fatta di maternità simbolica, spirito di sacrificio e soluzioni narrative ripetute. In anteprima alla Berlinale e prossimamente al cinema.