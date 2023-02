"Gli effetti della guerra?" Ghisleri rivela l'incubo degli italiani (Di martedì 21 febbraio 2023) Gli effetti veri di questa guerra? Mancano le istruzioni per l'uso per comprenderli. Parola di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Cosa ha voluto dire? La sondaggista, in collegamento con il programma di LA7 “L'Aria che Tira”, martedì 21 febbraio, ha spiegato che gli italiani non sono attrezzati per capire quanto il mondo stia cambiando: “Pensano che qualunque cosa sia colpa del conflitto in Ucraina. L'aumento del gas, delle materie prime, degli alimentari, l'inflazione sono imputati alla guerra di cui si vede la fine sempre più lontana e il coinvolgimento sempre più vicino - ha sottolineato Ghisleri -. La Nato vuol dire anche Italia. Le persone si sentono violabili e non sanno come comportarsi e tendono a proteggere il loro orticello dimenticando ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Gliveri di questa? Mancano le istruzioni per l'uso per comprenderli. Parola di Alessandra, direttrice di Euromedia Research. Cosa ha voluto dire? La sondaggista, in collegamento con il programma di LA7 “L'Aria che Tira”, martedì 21 febbraio, ha spiegato che glinon sono attrezzati per capire quanto il mondo stia cambiando: “Pensano che qualunque cosa sia colpa del conflitto in Ucraina. L'aumento del gas, delle materie prime,alimentari, l'inflazione sono imputati alladi cui si vede la fine sempre più lontana e il coinvolgimento sempre più vicino - ha sottolineato-. La Nato vuol dire anche Italia. Le persone si sentono violabili e non sanno come comportarsi e tendono a proteggere il loro orticello dimenticando ...

