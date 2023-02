GLI ANNI D’ORO DELL’ISOLA DI SIMONA VENTURA: “IL PIU GRANDE REALITY SHOW TARGATO RAI2? (Di martedì 21 febbraio 2023) “Benvenuti all’Isola dei Famosi, il più GRANDE REALITY SHOW della sopravvivenza TARGATO Rai Dueeeee!!” (SIMONA VENTURA all’inizio di ogni puntata) L’Isola dei Famosi è uno dei REALITY SHOW di maggior successo della televisione italiana, nonchè il secondo più longevo dopo il padre di tutti i REALITY, ovvero il GRANDE Fratello: infatti, la trasmissione è in onda sui teleschermi italiani a partire dal 2003, anno in cui la sempre brava ed energica SIMONA VENTURA presentò la prima puntata su Rai Due, rete su cui il programma è stato trasmesso fino al 2012. Nel 2014 Mediaset ha acquistato i diritti della trasmissione dopo la rinuncia della TV di Stato e, pertanto, dal 2015 l’Isola va in ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 febbraio 2023) “Benvenuti all’Isola dei Famosi, il piùdella sopravvivenzaRai Dueeeee!!” (all’inizio di ogni puntata) L’Isola dei Famosi è uno deidi maggior successo della televisione italiana, nonchè il secondo più longevo dopo il padre di tutti i, ovvero ilFratello: infatti, la trasmissione è in onda sui teleschermi italiani a partire dal 2003, anno in cui la sempre brava ed energicapresentò la prima puntata su Rai Due, rete su cui il programma è stato trasmesso fino al 2012. Nel 2014 Mediaset ha acquistato i diritti della trasmissione dopo la rinuncia della TV di Stato e, pertanto, dal 2015 l’Isola va in ...

