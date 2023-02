Gli alberi “umani” del carnevale di Satriano di Lucania (Di martedì 21 febbraio 2023) In un piccolo borgo montano della Basilicata, il rumìt e altre suggestive maschere sono al centro di un tentativo di rivitalizzare antichi rituali Leggi su ilpost (Di martedì 21 febbraio 2023) In un piccolo borgo montano della Basilicata, il rumìt e altre suggestive maschere sono al centro di un tentativo di rivitalizzare antichi rituali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Joyofli79316250 : RT @fmonaldi65: Spiegare che nella bonifica dell'Agro Pontino non ci si è limitati a prosciugare gli acquitrini, ma anche a sradicare un un… - NoiNotizie : RT @fmonaldi65: Spiegare che nella bonifica dell'Agro Pontino non ci si è limitati a prosciugare gli acquitrini, ma anche a sradicare un un… - ilpostdice : @ilpostdice 'fuori dal paese e avvolge gli alberi ma senza reciderla alla radice, altrimenti non ne ricrescerebbe .… - ilpost : Gli alberi “umani” del carnevale di Satriano di Lucania - AlfridaPeraj : Io che sogno di vivere libera nella natura e parlare con gli alberi e tutti gli animali: -