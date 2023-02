Giuntoli: “Non è Osimhen la forza del Napoli! Kvara non è sul mercato” (Di martedì 21 febbraio 2023) Cristiano Giuntoli ha parlato in diretta ai microfoni di Infinity+ in merito al match di Champions League che vedrà a breve protagoniste Eintracht Francoforte e Napoli. Il ds azzurro ha parlato anche di Osimhen e Kvaratskhelia, i due uomini copertina di questa squadra formidabile: Scudetto Napoli “Obbligo Scudetto? Noi non abbiamo nessun obbligo nei confronti di nessuno, dobbiamo fare il massimo ogni partita e nella nostra vita. Sognare non è vietato, andiamo avanti con calma pensando prima a stasera e consapevoli che si tratta di una partita difficile” Su Osimhen “Osimhen ha sempre fatto bene dal primo anno, è stato sfortunato a causa di incidenti gravi subiti in passato. Giocando con più continuità e rispettando il lavoro del mister ha raggiunto risultati impossibili. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 febbraio 2023) Cristianoha parlato in diretta ai microfoni di Infinity+ in merito al match di Champions League che vedrà a breve protagoniste Eintracht Francoforte e Napoli. Il ds azzurro ha parlato anche ditskhelia, i due uomini copertina di questa squadra formidabile: Scudetto Napoli “Obbligo Scudetto? Noi non abbiamo nessun obbligo nei confronti di nessuno, dobbiamo fare il massimo ogni partita e nella nostra vita. Sognare non è vietato, andiamo avanti con calma pensando prima a stasera e consapevoli che si tratta di una partita difficile” Suha sempre fatto bene dal primo anno, è stato sfortunato a causa di incidenti gravi subiti in passato. Giocando con più continuità e rispettando il lavoro del mister ha raggiunto risultati impossibili. ...

