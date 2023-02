Giulia Salemi | torna il sereno con Pretelli | “Merito di Signorini”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 febbraio 2023) A distanza di una settimana dall’annuncio al GF Vip della crisi con Pierpaolocon un sorriso immenso ieri sera ha annunciato il ritorno di fiamma Una crisi momentanea li aveva colpiti, ma è servita la buona parola di Alfonsoper riportare la pace trae Pierpaolo. La settimana scorsa dallo studio del Grande Fratello Vip 7 infattiaveva annunciato la crisi di coppia con queste parole: “Stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti”, diceva la influencer una settimana fa. Ma ieri èta a sorridere e sempre dallo studio del Grande Fratello ha annunciato la fine della crisi con la sua dolce metà. Leggi ...