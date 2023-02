Giudice Torsello | 'Plusvalenze Juve? Tempestività e non certezza assoluta Violare lealtà sportiva è oltre gli illeciti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreamusso97 : RT @cmdotcom: #Torsello, il giudice che ha giudicato la #Juve: 'Plusvalenze? Tempestività prima della certezza assoluta. Violare lealtà spo… - cmdotcom : #Torsello, il giudice che ha giudicato la #Juve: 'Plusvalenze? Tempestività prima della certezza assoluta. Violare… - sportli26181512 : Giudice Torsello: 'Plusvalenze Juve? Tempestività e non certezza assoluta. Violare lealtà sportiva è oltre gli ille… - deweytango : Avrebbero dovuto commissionare la @FIGC subito dopo quel danno causato a una delle più grandi aziende italiane, con… - bannatodaalvino : Torsello è incredibilmente rimasto fuori dai riflettori come mai? Ha fatto più schifo di Chinè ed è tutto dire, un… -

Parole di buon senso e condivise, da anni, dalla stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, paradossalmente anche dalMario Luigi, che per due volte aveva scritto concetti ...... non conta ciò che il pm Santoriello ha detto nel 2019, ma quello che ha trovato nel 2021 e nel 2022 ed è sulla base di quanto è scritto in quelle 14 mila pagine che ilha emesso la ...

Torsello, il giudice che ha giudicato la Juve: 'Plusvalenze ... Calciomercato.com

Juve, diritto e rovescio: il fantastico mondo della giustizia sportiva Tuttosport

Gravina: 'Plusvalenze Ritengo che non ci siano elementi oggettivi in scambi di mercato' Blasting News Italia

Plusvalenze Juventus, le motivazioni della sentenza e le reazioni Tuttosport

Collegio di Garanzia, ecco come funziona: chi entra firma “obiettività e riservatezza” Tuttosport

Il giudice Mario Luigi Torsello, uno dei giudici della Corte d'appello federale che ha giudicato la Juventus sul caso plusvalenze, ha preso parola nel corso di un evento presso l'università del Salent ...Anche dal giudice Maria Luigi Torsello, che per ben due volte aveva in precedenza assolto la Juventus e le altre società deferito dalla Procura Federale. Il tutto fino alla recente decisione della ...