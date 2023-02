Giudice sportivo: nessuno stop per la Strega, due squalificati nell’Ascoli (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCome da previsioni, il Giudice sportivo si rivela “clemente” con il Benevento. Dopo la sfida con il Brescia, nessun giallorosso sarà costretto a saltare per squalifica la trasferta di Ascoli. In casa sannita vanno segnalate solo le ammonizioni incassate da Hazma El Kaouakibi, Krzysztof Lesze Kubica e Gaetano Letizia, tutti al secondo giallo stagionale, e da Ilias Koutsoupias, giunto invece a quota sei. Una buona notizia per Roberto Stellone, con il tecnico che dovrà fare i conti solo con i problemi di infermeria. Sul fronte opposto, invece, Roberto Breda non avrà a disposizione il centrocampista Samuel Giovane e l’attaccante Diomande Yann Cedric Gondo, entrambi squalificati per un turno dopo aver rimediato contro il Parma il quinto cartellino giallo del loro campionato. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCome da previsioni, ilsi rivela “clemente” con il Benevento. Dopo la sfida con il Brescia, nessun giallorosso sarà costretto a saltare per squalifica la trasferta di Ascoli. In casa sannita vanno segnalate solo le ammonizioni incassate da Hazma El Kaouakibi, Krzysztof Lesze Kubica e Gaetano Letizia, tutti al secondo giallo stagionale, e da Ilias Koutsoupias, giunto invece a quota sei. Una buona notizia per Roberto Stellone, con il tecnico che dovrà fare i conti solo con i problemi di infermeria. Sul fronte opposto, invece, Roberto Breda non avrà a disposizione il centrocampista Samuel Giovane e l’attaccante Diomande Yann Cedric Gondo, entrambiper un turno dopo aver rimediato contro il Parma il quinto cartellino giallo del loro campionato. L'articolo proviene da ...

