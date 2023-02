Giovane di 27 anni trovato morto in casa. Sul corpo 13 coltellate, aveva cercato rifugio in bagno: ricercato un amico (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Giovane è stato colpito al petto, al fianco e alla schiena. Non sono stati rilevati segni di effrazione alla porta, segno che conosceva la persona che ha fatto entrare in casa. Al momento non è stata ancora trovata l’arma del delitto Leggi su corriere (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilè stato colpito al petto, al fianco e alla schiena. Non sono stati rilevati segni di effrazione alla porta, segno che conosceva la persona che ha fatto entrare in. Al momento non è stata ancora trovata l’arma del delitto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : ?? Un giovane #uomo e una #giovane donna sepolti insieme, #abbracciati, viso a viso da 6000 anni. Sono stati trovat… - OptaPaolo : 23 - Brahim Díaz (23 anni e 195 giorni) è il giocatore più giovane a segnare per il Milan in una gara a eliminazion… - GoalItalia : La Juventus blinda il giovane Huijsen: rinnovo quadriennale per il difensore ?? [? @romeoagresti] - pauligurize : RT @ANPIRomaPosti: #AlbaPerello”Zora', giovane attivista slovena, comunista e partigiana, arrestata e torturata in via Bellosguardo a #Trie… - maledetto_paolo : RT @confundustria: #Bari Valentina :'Cerco lavoro ma negli ultimi tre anni almeno dieci aziende cittadine hanno rifiutato la mia candidatu… -