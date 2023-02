Giorgia Miatto, chi è la fidanzata di Perin? Super mamma bellissima (Di martedì 21 febbraio 2023) Mattia Perin è radioso nell’aver annunciato al mondo la nascita della sua terza figlia, con Giorgia Miatto che è sempre più una Super mamma. Il mondo del calcio regala davvero una serie incredibile di eventi che si susseguono alla velocità della luce e ne sa qualcosa Mattia Perin, con il calciatore che sta vivendo dei giorni davvero frenetici. Contro lo Spezia infatti è tornato in campo dopo una lunga assenza, disputando una straordinaria partita e risultando uno dei migliori, e solo un giorno dopo la sua bellissima compagna Giorgia Miatto ha dato alla luce il loro terzo figlio. Dopo Vittoria e Leonardo, ora tocca anche alla piccola Virginia portare tanto amore e tanta felicità in casa Perin, con il portiere che ha ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 febbraio 2023) Mattiaè radioso nell’aver annunciato al mondo la nascita della sua terza figlia, conche è sempre più una. Il mondo del calcio regala davvero una serie incredibile di eventi che si susseguono alla velocità della luce e ne sa qualcosa Mattia, con il calciatore che sta vivendo dei giorni davvero frenetici. Contro lo Spezia infatti è tornato in campo dopo una lunga assenza, disputando una straordinaria partita e risultando uno dei migliori, e solo un giorno dopo la suacompagnaha dato alla luce il loro terzo figlio. Dopo Vittoria e Leonardo, ora tocca anche alla piccola Virginia portare tanto amore e tanta felicità in casa, con il portiere che ha ...

