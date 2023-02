Giorgia Meloni incontra Zelensky a Kiev | poi va a Bucha e Irpin La visita mentre si alza la tensione con Russia e Cina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Intorno alle 2 della notte tra lunedì e martedì, il treno con a bordoe la delegazione italiana ha varcato il confine che divide la Polonia dall’Ucraina. Un viaggio lungo 15 ore che culminerà con la prima volta della presidente del Consiglio nella capitale del Paese martoriato dalla guerra di Vladimir Putin, la prima volta ospite di Volodymyr. La trasferta diarriva però in un momento delicatissimo per le sorti del conflitto. In gioco, in queste settimane, c’è una posta altissima: si attende la prima mossa di Mosca in quella che si ritiene possa diventare la nuova offensiva di primavera della Federazione, si assiste allo scontro a distanza tra Usa e, con Pechino che potrebbe finalmente tentare di svolgere il ruolo di mediatore tra le parti,il ...