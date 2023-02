Giorgia Meloni a Kiev | L' Italia non tentenna nel sostegno all' Ucraina

(Di martedì 21 febbraio 2023) ''Ho ribadito il pienodell'di fronte all'aggressione Russa, l'non intendere e non lo farà". Questo un passaggio dell'intervento della premier ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo più di 48 ore, ancora totale mutismo di Giorgia Meloni sul pestaggio davanti al Michelangelo di #Firenze, da p… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Attendo che esca l'agenzia di Giorgia Meloni o un suo delegato con la seguente frase: condanno la v… - stanzaselvaggia : Ormai Giorgia Meloni raccontata da Repubblica è un Harmony. - AnticoOliviero : RT @DavideR46325615: ??Tutta la verità in due minuti?? Giuseppe Conte mostra al poro Porro I DATI VERI che smontano tutte le MENZOGNE di Gior… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni ammutolisce Vladimir #Putin: “Solo propaganda, è il responsabile della #guerra” #ucraina #russia #21febbraio… -

Frasi che nemmeno, accanto a Zelensky al termine di un lungo colloquio, si aspettava. Si intuisce dall'insistenza con cui vuole precisare che la "maggioranza è compatta", che "sono i ...La sponda con i conservatori polacchi dimostra chenon è isolata come dice qualcuno. Del resto, proprio quella sponda consente all'attuale governo italiano di consolidare ...

Fotogallery, Giorgia Meloni si commuove visitando Bucha e Irpin TGCOM

Bucha e Irpin viste da vicino: le lacrime di Giorgia Meloni RaiNews

Giorgia Meloni commossa depone un mazzo di fiori nell'orrore di Bucha La7

La premier in visita ìa Kiev, Bucha e Irpin, nel corso di un incontro con il presidente ucraino, ribadisce che "l'Italia darà ogni possibile ...Kiev, 21 feb. (askanews) - 'Qua non è in gioco la teoria o numeri astratti ma la vita e la morte della persone, è impossibile girarsi ...