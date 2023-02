Giorgi-Parrizas-Diaz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 21 febbraio 2023) Camilasfiderà Nuriaal secondo turno del WTA di. L’azzurra ha sconfitto comodamente al debutto l’egiziana Mayar Sherif per 6-4 6-2 e affronterà ora la giocatrice spagnola. Quest’ultima ha avuto più difficoltà all’esordio, impiegando tre set per liberarsi della qualificata Konjuh. Tra le due non ci sono precedenti e, anche per questo, è difficile sbilanciarsi in un pronostico. Nessuna delle due sta vivendo un periodo di forma eccezionale, ma entrambe vogliono assolutamente spingersi ai quarti e proseguire il loro cammino nel torneo messicano. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di mercoledì 22 o giovedì 23 febbraio, conancora ...