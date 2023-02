Gioele Dix in scena con La Corsa dietro il vento alla Sala Umberto (Di martedì 21 febbraio 2023) Gioele Dix con La Corsa dietro il vento alla Sala Umberto: l’attore, insieme a Valentina Cardinali, porta in scena uno spettacolo tra ironia e risate, ombre e attese, ispirato ai racconti di Dino Buzzati La Corsa dietro il vento è il nuovo spettacolo di Gioele Dix ispirato ai racconti di Dino Buzzati. Uno spettacolo tra ironia e risate, ombre e attese, luci e misteri. Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall’alto nel cuore della notte una pallottola di carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare? Da questo affascinante spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via il nuovo spettacolo scritto e interpretato ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 febbraio 2023)Dix con Lail: l’attore, insieme a Valentina Cardinali, porta inuno spettacolo tra ironia e risate, ombre e attese, ispirato ai racconti di Dino Buzzati Lailè il nuovo spettacolo diDix ispirato ai racconti di Dino Buzzati. Uno spettacolo tra ironia e risate, ombre e attese, luci e misteri. Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall’alto nel cuore della notte una pallottola di carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare? Da questo affascinante spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via il nuovo spettacolo scritto e interpretato ...

