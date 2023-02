Giochi Olimpici, oltre 30 nazioni dicono no alla riammissione dei russi (Di martedì 21 febbraio 2023) Blocco totale da parte di diversi paesi Il ritorno della russia all’interno delle competizioni e in particolare modo delle Olimpiadi per ora non s’ha da fare. oltre 30 nazioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, hanno ribadito la loro contrarietà al ritorno degli atleti russi e bielorussi a competere a livello internazionale, almeno fino a quando non cesserà la guerra in Ucraina. Le varie nazioni hanno reso nota la loro decisione con un comunicato congiunto rispondendo alla recente apertura del Cio. Il Comitato Olimpico internazionale aveva infatti ipotizzato la reintegrazione degli atleti di russia e Bielorussia, sebbene nella forma di ‘neutrali’, già ai prossimi Giochi Olimpici, a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Blocco totale da parte di diversi paesi Il ritorno dellaa all’interno delle competizioni e in particolare modo delle Olimpiadi per ora non s’ha da fare.30, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, hanno ribadito la loro contrarietà al ritorno degli atletie bieloa competere a livello internazionale, almeno fino a quando non cesserà la guerra in Ucraina. Le variehanno reso nota la loro decisione con un comunicato congiunto rispondendorecente apertura del Cio. Il Comitato Olimpico internazionale aveva infatti ipotizzato la reintegrazione degli atleti dia e Bieloa, sebbene nella forma di ‘neutrali’, già ai prossimi, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : La????ha violato la tregua olimpica attaccando l'#Ucraina????durante i Giochi Olimpici del 2022. Fidarsi della Russia è… - UKRinIT : Curiosità: Ogni 3 ° atleta ???? ai Giochi Olimpici a Pechino 2022 era un soldato dell'esercito russo. Non siete tutti… - 361_magazine : Il no compatto di oltre paesi paesi al #Cio su #Russia e #Bielorussia - lavinia_colzani : @valy_s Dimostrando quindi di agire in contravvenzione ai principi olimpici. Mi spiace dirlo, ma l'Italia e le altr… - jooniiethepooh : tempo di guardare la mia famiglia (i bts) giocare ai giochi olimpici (run bts games) -