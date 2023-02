Giocare con la voce: il mondo di Vava 77 (Di martedì 21 febbraio 2023) “Bellezza made in BG”, il podcast di Bergamonews dedicato agli artisti e artiste di Bergamo, presentato da Francesca Lai. L’ospite di questa puntata non ha bisogno di presentazioni. Lui è Daniele Vavassori, in arte Vava77, è un cantante, attore e, come lui stesso si definisce, doppiatore per lo piu? demenziale, che realizza parodie prevalentemente in dialetto bergamasco. Le sue produzioni hanno ad oggi generato 50 milioni di visualizzazioni sui social. I suoi lavori sono stati trasmessi da Rai, Mediaset, Radio 105, Radio Deejay. Inoltre, ha prestato la sua voce per il jingle di questo podcast. Lo incontriamo dopo la sigla! Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023) “Bellezza made in BG”, il podcast di Bergamonews dedicato agli artisti e artiste di Bergamo, presentato da Francesca Lai. L’ospite di questa puntata non ha bisogno di presentazioni. Lui è Danielessori, in arte77, è un cantante, attore e, come lui stesso si definisce, doppiatore per lo piu? demenziale, che realizza parodie prevalentemente in dialetto bergamasco. Le sue produzioni hanno ad oggi generato 50 milioni di visualizzazioni sui social. I suoi lavori sono stati trasmessi da Rai, Mediaset, Radio 105, Radio Deejay. Inoltre, ha prestato la suaper il jingle di questo podcast. Lo incontriamo dopo la sigla!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thetrueshade : La vera penalizzazione per la Juve è giocare con paredes in campo - mirkonicolino : #Allegri a #DAZN: 'C’era un po’ di stanchezza, ma non è facile giocare qui, tutte fanno fatica. #DiMaria dà sereni… - ZZiliani : Da noi invece si briga per portare da 3 a 5 anni la durata dei contratti tv, già firmati al ribasso, con #DAZN e… - Mirko41291867 : RT @GiancarloNuzzi: Non me ne frega un caxxo di giocare male e vincere, anche 1 a 0, tutte le partite, non è questo il momento di rompere l… - Giusepp65177349 : RT @CatySegatori: Con questo nuovo simulatore, puoi letteralmente scansionarti e giocare come qualsiasi giocatore della NBA. -