Giocando con colori | proporzioni e materiali | questi due capi casual possono riservare grandi sorprese

Leggi su amica

(Di martedì 21 febbraio 2023)due pezzi supercome bomber e tuta dare vita a un outfit dall’appeal chic? La risposta è sì. Anche se per riuscire nell’impresa è necessario scegliere con cura i, così come gli accessori. La dimostrazione arriva infatti da un look avvistato tra lo street style alle ultime sfilate di New York, quelle per l’autunno inverno 2023/24. Qua a essere protagonisti sono propriodue pezzi dall’anima militare o sportiva. Ma alcuni dettagli eli rendono più contemporanei ed eleganti. E il risultato si fa notare. Ecco come replicarlo alla perfezione per sfoggiarlo da adesso fino alla primavera inoltrata. In questo look street style, bomber e tuta sorprendono per il loro appeal contemporaneo e chic.e dettagli Il bomber ...