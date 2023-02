Ginnastica artistica | Alice D’Amato | “Ho cambiato parallele | nuovo elemento | posso partire da 6 3 Asia | che emozione”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 febbraio 2023)si è scatenata in occasione della prima tappa della Serie A 2023 di, andata in scena sabato 11 febbraio al Mandela Forum di Firenze. La genovese ha letteralmente strabiliato con un meraviglioso esercizio alleasimmetriche, venendo premiata con il tonante punteggio di 14.950 (6.2 il D Score). Si tratta di un riscontro di livello internazionale per la 20enne, già argento agli Europei sugli staggi e ormai un punto di riferimento mondiale, non soltanto in questa specialità. L’azzurra si è ben distinta anche al volteggio con un doppio avvitamento da 14.200 e ha esibito tutta la propria solidità anche su trave e corpo libero, collezionando un doppio 13.400 che l’ha fatta risultare la ginnasta migliore del pomeriggio nel concorso generale individuale. ...